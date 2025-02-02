Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı - Son Dakika
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Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı

Konya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı

Konya'da yapılan operasyonla çok sayıda suç unsuru ele geçirilirken, 12 şüpheli gözaltına alındı.

02.02.2025 12:29
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Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulama ve operasyonlarla çok sayıda suç unsuru eşya ele geçirilirken, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin suça ve suçluya yönelik çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalarda 7 bin 946 adet uyuşturucu hap, 1.5 gram metamfetamin, 1.2 gram esrar, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet otomatik av tüfeği, 48 adet fişek, 6 adet kesici alet, 1 adet hassas terazi ve 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirilirken 12 şüpheli gözaltına alındı.

Okul çevreleri ve parklar kontrol edildi

Öte yandan, 2 bin 666 şahıs, 592 araç ekipler tarafından sorgulanırken, 55 kez okul ile çevreleri, 90 kez parklar kontrol edildi. 14 araca ilgili maddelerden 154 bin 389 lira ceza uygulanırken Kabahatler Kanunu'nun çeşitli maddelerinden ilgili şahıslara 18 bin 983 lira ceza uygulandı. 3 aranan, 2 yol izni olmayan, 8 yoklama kaçağı şahıs ise ekipler tarafından yakalanırken, 4 yıl 45 gün hapis cezasıyla aranması olan N.D. isimli şahıs yakalanarak infaz görevlilerine teslim edildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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