Konya'da Yalnız Yaşayan Adam Ölü Bulundu
Konya'da Yalnız Yaşayan Adam Ölü Bulundu

Konya\'da Yalnız Yaşayan Adam Ölü Bulundu
19.10.2025 23:44
Kulu'da 52 yaşındaki Enver Tırpan, evinde ölü bulundu. Otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde 52 yaşındaki şahıs, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, Yeni Mahalle'de bulunan 5 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Enver Tırpan'dan (52) bir süredir haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasının ardından içeri giren ekipler, Tırpan'ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Enver Tırpan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Karaciğer rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Tırpan'ın cenazesi, polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Kulu Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Otopsi, Polis, konya, Kulu, Son Dakika

