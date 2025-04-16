Konya'da yangın faciası: 2 çocuk alevler arasında can verdi - Son Dakika
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Konya'da yangın faciası: 2 çocuk alevler arasında can verdi

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Konya Meram'da 4 katlı bir apartmanda çıkan yangın sonucu yabancı uyruklu 2 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi dumandan etkilendi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

16.04.2025 17:37
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Konya'nın Meram ilçesine bağlı Sahipata Mahallesi'nde yer alan 4 katlı bir apartmanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Konya'da yangın faciası: 2 çocuk alevler arasında can verdi

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başlarken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Konya'da yangın faciası: 2 çocuk alevler arasında can verdi

2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Daha sonra yabancı uyruklu ailenin yaşadığı daireye giren ekipler, evde 2 çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Hayati tehlikesi bulunmayan 4 kişi ise ekiplerin desteğiyle evden çıkarıldı.

Konya'da yangın faciası: 2 çocuk alevler arasında can verdi

ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Konya\'da yangın faciası: 2 çocuk alevler arasında can verdi
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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da yangın faciası: 2 çocuk alevler arasında can verdi - Son Dakika

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