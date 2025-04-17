Konya'da yangında iki çocuk hayatını kaybetti

Konya'da yangında hayatını kaybeden çocukların kimlikleri belli oldu

KONYA - Konya'da bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden iki çocuğun 3 yaşındaki Abdullah El Salih ve kardeşi 4 yaşındaki Ahmed el Salih olduğu belirlendi.

Yangın, dün saat 15.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Sabihiata Mahallesi Dursun Fakih Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın 2. katında yabancı uyruklu 30 yaşındaki Feyyad S., eşi 29 yaşındaki Rıda S. ve çocuklarının yaşadığı dairede yangın başladı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında vatandaşlar bir taraftan alevler yükselen dairenin diğer tarafında balkonun altında battaniye açtı. Dairede bulunan küçük çocukları ise vatandaşların açtığı battaniyeye atlayarak yangından kurtuldu. O anlar anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Yangın sırasında ailenin çocuklarından 3 yaşındaki Abdullah El Salih ve 4 yaşındaki Ahmed el Salih içeriden çıkamadı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 3 yaşındaki Abdullah El Salih ve 4 yaşındaki Ahmed el Salih'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çocukların cenazeleri ise bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

Yangınla ilgili tahkikat devam ediyor.