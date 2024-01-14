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Konya'da yapılan aramada 31 tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Konya'da yapılan aramada 31 tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Konya'nın Kulu ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 31 tabanca ve tabancalara ait şarjörler bulundu. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı.

Konya\'da yapılan aramada 31 tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı
14.01.2024 - 12:22,
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Konya'nın Kulu ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durduğu araçta yapılan aramada 31 tabanca ve tabancalara ait şarjörler ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri Ankara-Konya Caddesi üzerinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramada 31 adet tabanca ve tabancalara ait şarjör ele geçirildi. Araçta bulunan M.K. ve C.A. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan gözaltına alındı. - KONYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da yapılan aramada 31 tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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