Konya'daki orman yangında 15 hektarlık alan kül oldu - Son Dakika
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Konya'daki orman yangında 15 hektarlık alan kül oldu

Konya'nın Ilgın ilçesinde çıkan orman yangınında 15 hektarlık alan kül oldu. Yangın, Gökyurt Mahallesinde meydana geldi ve rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. İtfaiye ve jandarma ekipleri müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi araştırma sonucu belirlenecek.

12.08.2024 21:42
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Konya'daki orman yangında 15 hektarlık alan kül oldu

KONYA - Konya'nın Ilgın ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın sonucunda 15 hektar alan kül oldu.

Yangın, ilçeye bağlı Gökyurt Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz neden çıktığı belirlenemeyen yangın rüzgarın etkisiyle 15 hektarlık alana yayıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi yetersiz kalınca yangının çıktığı bölgeye helikopter sevk edildi. Yangın 1 saatlik çalışmanın sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebi yapılacak araştırma sonucu netlik kazanacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'daki orman yangında 15 hektarlık alan kül oldu - Son Dakika

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