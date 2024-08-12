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Konya'daki orman yangında 15 hektarlık alan kül oldu

KONYA - Konya'nın Ilgın ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın sonucunda 15 hektar alan kül oldu.

Yangın, ilçeye bağlı Gökyurt Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz neden çıktığı belirlenemeyen yangın rüzgarın etkisiyle 15 hektarlık alana yayıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi yetersiz kalınca yangının çıktığı bölgeye helikopter sevk edildi. Yangın 1 saatlik çalışmanın sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebi yapılacak araştırma sonucu netlik kazanacak.