Konya Ereğli\'de çıkan yangında 6 kişi hastanelik oldu

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Konya'nın Ereğli ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastanelik oldu.

Yangın, Ereğli ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan Parlak Apartmanın 2. katında bulunan Abitter ve Hatice Bayram'a ait dairede çıktı. İhbar üzerine adrese çok itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, dumandan etkilenen apartman sakini 6 kişi hastanelik oldu. Bazı apartman sakinleri itfaiye merdiveni uzatılarak sepete alınıp tahliye edildi. Etkilenen kişilere ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Henüz çıkış sebebi bilinmeyen yangın apartmandaki diğer bazı dairelere de kısmen zarar verdi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA