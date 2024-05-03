Konya Ereğli\'de Kontağı Çevrilen Otomobil Alev Aldı

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Konya'nın Ereğli ilçesinde araç sahibinin kontağı çevirmesi ile alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 10.00 sıralarında Ereğli ilçesi Üçgöz Mahallesi Nurol Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işe gitmek için otomobiline binen Ali Y., aracı çalıştırmak için kontağı çevirdi. Bu sırada aracın motor kısmı birden alev aldı. Yılmaz, alev topuna dönen otomobilinden inip durumu itfaiyeye bildirdi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi. Ön incelemede, yangının tesisat kısmından çıktığını belirlendi.

Yangınla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA