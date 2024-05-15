Konya Ereğli'de Tır Kanala Uçtu: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Konya Ereğli'de Tır Kanala Uçtu: 1 Ölü, 1 Yaralı

Konya Ereğli\'de Tır Kanala Uçtu: 1 Ölü, 1 Yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir tır sulama kanalına uçtu. Kazada tır sürücüsü hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

15.05.2024 09:26
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Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan tır sulama kanalına uçtu. Kazada tır sürücüsü öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah 04.00 sıralarında Konya Adana Kara yolu üzeri Ereğli ilçesi Bulgurluk Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Tekin idaresindeki 31 ALE 111 dorse plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan sulama kanalı uçtu. Kazada tır sürücüsü Emre Tekin olay yerinde hayatını kaybederken, tırda yolcu olarak bulunan Yunus Emre V. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde tır sürücüsünün hayatını kaybettiği tespit edilirken, yaralı yolcu Yunus Emre V. ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tır sürücüsü Emre Tekin'in cansız bedeni ise hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya Ereğli'de Tır Kanala Uçtu: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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