Konya Ereğli'de Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Şüpheli Yakalandı

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Konya'nın Ereğli ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin 22-29 Temmuz tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler, 1 adet bıçak, 2 adet kuru sıkı tabanca ele geçirilirken, şüpheliler gözaltına alındı, çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında, haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 8 şahıs, ifadeden dolayı aranan 2 şahıs olmak üzere toplam 10 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin 'Kasten öldürme' suçundan 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile, birinin de 'Hırsızlık' suçundan 10 yıl 20 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirtildi.

Ereğli Emniyetinin denetim ve uygulamalarında 2 adet kuru sıkı tabanca ve 1 adet bıçak ele geçirilirken, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin denetimlerinde 4 şahsa ve iş yerlerine kapalı alanda sigara içilmesinden dolayı idari işlem uygulandı.

Yine Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda 6 narkotik yakalamasında 13 şüpheliye işlem yapılırken, 27 adet sentetik ecza hap maddesi, 15,46 gram esrar maddesi, 43,42 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. İşlem yapılan şüpheli şahıslardan 2'si tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması neticesinde ise haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 3 şahıs, ifadeden dolayı aranan 3 şahıs olmak üzere toplam 6 aranan şahıs yakalandı. Jandarma tarafından otodan hırsızlık ve mazot hırsızlığı konularının şüphelisi 2 şahıs da yakalanırken, 1 narkotik yakalamasında 1 şüpheliye işlem yapıldı, 3 kök kenevir bitkisi, 1 kök skunk bitkisi ele geçirildi. - KONYA