Konya Ereğli'deki bir dinlenme tesisi yangında zarar gördü - Son Dakika
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Konya Ereğli'deki bir dinlenme tesisi yangında zarar gördü

Konya'nın Ereğli ilçesinde bulunan bir dinlenme tesisi, çıkan yangın sonucunda alevlere teslim oldu. Yangında, tesisin içerisinde bulunan masa, sandalyeler yanarken büyük çapta hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, tahkikat başlatıldı.

14.06.2024 10:12
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Konya'nın Ereğli ilçesinde bir dinlenme tesisi çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Yangın, saat 07.15 sıralarında Ereğli Konya Kara yolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, tesiste henüz bilinmeyen bir sebeple yangın başladı. İhbar üzerine yangın mahalline çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangında, dinlenme tesisinde bulunan masa, sandalyeler yanarken, büyük çapta hasar meydana geldi. İş yeri çalışanları da yangından zarar görmeyen masa, sandalye ve malzemeleri çıkarttı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme yapılırken, tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya Ereğli'deki bir dinlenme tesisi yangında zarar gördü - Son Dakika

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