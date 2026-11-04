Konya Kadınhanı'da yol kenarındaki 1 kişiye otomobil çarptı, kişi kurtarılamadı

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Köylütolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Afyonkarahisar istikametine seyir halinde olan R.P. idaresindeki 42 ATE 966 plakalı otomobil, yol kenarında 45 N 0162 plakalı aracının yanında bulunan E.Ö.'ye çarptı. Kazada ağır yaralanan E.Ö., ambulansla kaldırıldığı Kadınhanı Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.