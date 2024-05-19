Konya Karapınar\'da Motosiklet Sorunları İçin Toplantı Düzenlendi

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Konya'nın Karapınar ilçesinde, çevreye rahatsızlık veren ve kanuni yönden eksiklikleri bulunan motosikletlerle ilgili sorunların çözümü için toplantı düzenlendi.

Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Amirliğince düzenlenen toplantıya ilçedeki motosiklet tamircileri katıldı. İlçede motosiklet sorunlarının ele alındığı toplantıda, motosiklet tamircileri ve emniyet yetkililerince sorunların çözümü masaya yatırıldı. Toplantıda şase, motor numarası silinmiş motosikletlere tamir yapılmayacağı ve modifiye edilmiş, motor devri değiştirilmiş motosikletlere bakılmayacağı, ayrıca şarjlı bisikletlere 250 cc ve üzeri olanlar için plaka takılması kararlaştırıldı.

İlçe Trafik Şube Amiri İlker Zorlu, "Motosikletlerin trafikteki güvenliği ve düzeni önemli bir konu. Bu toplantıda ustalarımızla bir araya gelerek, ilçemizdeki motosiklet sorunlarına çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirdik. Aldığımız kararlarla ilçemizdeki trafik düzenini daha da iyileştirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

İlçede motosikletlerle ilgili daha etkin önlemler alınması ve trafik düzeninin sağlanması için çalışmaların devam edeceği belirtildi. - KONYA