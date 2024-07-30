Konya Kulu'da Bahçe Yangınında Malzemelere Zarar Verildi - Son Dakika
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Konya Kulu'da Bahçe Yangınında Malzemelere Zarar Verildi

Konya Kulu\'da Bahçe Yangınında Malzemelere Zarar Verildi

Konya'nın Kulu ilçesinde, bir bahçede çıkan ot yangını bahçe içerisindeki malzemelere zarar verdi. Yangın, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Ahmet Baran Caddesinde Mehmet Çiftçi'ye ait müstakil evin bahçesinde kuru otların tutuşması ile çıktı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında bahçede bulunan çadır ve altında bulunan borular ile inşaat malzemelerinde zarar meydana geldi. Mahalle muhtarı Ramazan Kayan, yangının neden kaynaklandığını bilmediklerini belirterek, yangında fazla bir hasar bulunmadığını söyledi.

30.07.2024 17:38
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Konya'nın Kulu ilçesinde, bir bahçede çıkan ot yangını bahçe içerisindeki malzemelere zarar verdi.

Yangın, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Ahmet Baran Caddesinde Mehmet Çiftçi'ye ait müstakil evin bahçesinde kuru otların tutuşması ile çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz neden kaynaklandığı öğrenilemeyen yangını fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında bahçede bulunan çadır ve altında bulunan borular ile inşaat malzemelerinde zarar meydana geldi.

Mahalle muhtarı Ramazan Kayan, henüz yangının neden kaynaklandığını bilmediklerini belirterek, "Bahçe içerisine birileri ateş atmış olabilir ya da kırık camlardan kaynaklanmış olabilir. Yangında fazla bir hasar bulunmuyor. Çadır ve çadır altında korunan borular ve inşaat malzemeleri zarar görmüş" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya Kulu'da Bahçe Yangınında Malzemelere Zarar Verildi - Son Dakika

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