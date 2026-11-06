Konya Kulu\'da bahçede ölü bulunan 79 yaşındaki adamın cenazesi Ankara\'ya gönderildi

Konya'nın Kulu ilçesinde yalnız yaşayan 79 yaşındaki adam, evinin bahçesinde ölü bulundu.

Olay, Kulu ilçesi Ömeranlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil evde yalnız yaşayan Halil Demirel, eve gelen kardeşi Mehmet Demirel tarafından bahçede hareketsiz halde bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Demirel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın Cumhuriyet Savcısına bildirilmesinin ardından Demirel'in cenazesi, otopsi işlemleri için Ömeranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada savcılık talimatıyla gerçekleştirilen işlemlerin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Ankara Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.