Konya'da 45 yaşındaki bir kadın, caddeden karşıya geçmeye çalışırken seyir halindeki otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Yenişehir Mahallesi Gazze Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyreden Y.B. yönetimindeki 42 FU 219 plakalı Tofaş marka otomobil, karşıya geçmek isteyen A.B.'ye çarptı. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada ağır yaralanan A.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü de kontrol amaçlı olarak ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kazaya karışan araç otoparka çekildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.