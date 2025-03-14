Konya'nın Kulu ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada ise, "Konya- Kulu'da 4.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor; sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi. - KONYA