Konya'nın Kulu ilçesinde sel felaketi - Son Dakika
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Konya'nın Kulu ilçesinde sel felaketi

Konya\'nın Kulu ilçesinde sel felaketi

Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Celep Mahallesinde dün akşam etkili olan sağanak ve dolu yağışının ardından meydana gelen selin verdiği zararın tespiti için çalışmalara başlandı.

30.04.2024 15:33  Güncelleme: 15:37
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Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Celep Mahallesinde dün akşam etkili olan sağanak ve dolu yağışının ardından meydana gelen selin verdiği zararın tespiti için çalışmalara başlandı.

Kulu'ya bağlı Celep Mahallesinde dün akşam saatlerinde şiddetli sağanak ve dolu yağışının ardından sel meydana geldi. Bazı evlerin bahçe duvarları yıkılırken, çöp konteynerleri sürüklendi. Akşam yaşanan selin ardından Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat ve Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir ile diğer birim amirleri Celep Mahallesindeki zararı yerinde inceledi. Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, Celep'te sel felaketi meydana geldiğini belirterek, "Bazı noktalarda neredeyse 1 metreye varan sel oluştu. Mağduriyetler yaşandı. Belediye, Kaymakamlığımız, itfaiye, KOSKİ hepimiz birlikte hareket ediyoruz. Olay yerine geldik. Araçlarımızı, teknik donamımızı devreye alarak mağdur durumdaki birkaç vatandaşımızı selin ortasından aldık. Ondan sonra kanalların açılması için çalışmaları yaptık. Belli bir noktadan sonra suyun tahliyesi bitti. Ondan sonra da 1,5-2 saatlik bir zaman zarfında sel durdu" dedi. Başkan Sertdemir, belediye olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte bir kaç günlük kısa süre zarfında çalışmaları tamamlayacaklarını söyledi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'nın Kulu ilçesinde sel felaketi - Son Dakika

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