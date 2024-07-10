Konya polisinden 34 adrese eş zamanlı fuhuş operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Konya polisinden 34 adrese eş zamanlı fuhuş operasyonu

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuş suçu işlendiği tespit edilen 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şahıs yakalanırken, 24 yabancı uyruklu mağdur kadın sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Operasyon sonucunda uyuşturucu hap, metamfetamin ve bir av tüfeği ele geçirildi. 5 şüpheli tutuklandı.

10.07.2024 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya polisinden 34 adrese eş zamanlı fuhuş operasyonu

KONYA - Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince fuhuş suçu işlendiği tespit edilen 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 8 şahıs yakalanırken, 24 yabancı uyruklu mağdur kadın sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde 54 ekip ve 133 polis ile eş zamanlı fuhuş operasyonu düzenlendi. "Fuhşa Teşvik, Aracılık, Yer Temini ve Fuhşun Yolunu Kolaylaştırma" suçlarının işlendiği tespit edilen 1'i Kayseri'de olmak üzere 34 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

8 hedef şahıs, 24 mağdur kadın yakalandı

Yapılan baskınlarda 8 hedef şahıs ve 24 mağdur yabancı uyruklu kadın yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. İkametlerde yapılan aramalarda 50 adet uyuşturucu hap, bir miktar metamfetamin maddesi, 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

5 şüpheli tutuklandı

Mağdur kadınlar ifadelerinin alınmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden K.Ç., Ş.B. ve S.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken C.U., M.A.D., O.Ç., A.K. ve U.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Operasyon, Konya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya polisinden 34 adrese eş zamanlı fuhuş operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:56 NATO zirvesinde tarih verildi ABD, Hollanda ve Danimarka, Ukrayna’ya F-16’ları gönderecek NATO zirvesinde tarih verildi! ABD, Hollanda ve Danimarka, Ukrayna'ya F-16'ları gönderecek
17:29 Tam da Nasrallah konuşma yapıyordu İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında ses hızını aştı Tam da Nasrallah konuşma yapıyordu! İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında ses hızını aştı
16:41 Rüşvet aldığı belirlendi Neslim Güngen soruşturmasında MASAK’ın görevlendirdiği vergi müfettişi de gözaltında Rüşvet aldığı belirlendi! Neslim Güngen soruşturmasında MASAK'ın görevlendirdiği vergi müfettişi de gözaltında
16:39 Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi
14:35 Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı 4 isim bir araya geliyor Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor
18:59 Beşiktaş, FIFA’daki Tyler Boyd dosyasını kapattı Beşiktaş, FIFA'daki Tyler Boyd dosyasını kapattı
18:22 Eski halinden eser yok Wanda Nara’nın ayrılık kararı Icardi’yi fena hırpalamış Eski halinden eser yok! Wanda Nara'nın ayrılık kararı Icardi'yi fena hırpalamış
17:27 Dursun Özbek, Fenerbahçe’nin şikayeti üzerine “şüpheli“ sıfatıyla ifade verdi Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin şikayeti üzerine "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi
16:51 Yeni sözleşme uzatmıştı Galatasaray’ın yıldızı şimdiden ayrılmayı düşünüyor Yeni sözleşme uzatmıştı! Galatasaray'ın yıldızı şimdiden ayrılmayı düşünüyor
16:50 Real Madrid, Arda Güler’in forma numarasını değiştirdi Real Madrid, Arda Güler'in forma numarasını değiştirdi
16:40 Ankara’nın yanı başında terk edilmiş ıssız bir köy Ankara'nın yanı başında terk edilmiş ıssız bir köy
16:30 Yapay zeka ile oluşturuldu İşte Türk erkeklerinin en çok beğendiği kadın tipi Yapay zeka ile oluşturuldu! İşte Türk erkeklerinin en çok beğendiği kadın tipi
16:21 Hindistan’da bir işçi, uyuduğu sırada kendisine saldıran yılanı ısırarak öldürdü Hindistan'da bir işçi, uyuduğu sırada kendisine saldıran yılanı ısırarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 20:02:08. #1.12#
SON DAKİKA: Konya polisinden 34 adrese eş zamanlı fuhuş operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement