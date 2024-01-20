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Konya Seydişehir'de çıkan yangında 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Konya Seydişehir'de çıkan yangında 4 kişi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde üç katlı bir binanın zemin katındaki dairede çıkan yangında 1'i ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Yangın, Alaylar 1 Mahallesi'nde bulunan evde meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya Seydişehir\'de çıkan yangında 4 kişi yaralandı
20.01.2024 - 12:50,
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde üç katlı binanın zemin katındaki dairede çıkan yangında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Yangın, sabah saatlerinde Alaylar 1 Mahallesi Mustafa Üstündağ Caddesi Yeşilkent Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K.'ye ait evde henüz tespit edilemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangında, evde bulunan A.K., M.K., Y.K. ve V.A. yaralandı. Yangın ihbarı üzerine adrese itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan V.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA
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