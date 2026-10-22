Konya Seydişehir'de minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Konya Seydişehir'de minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

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Konya Seydişehir\'de minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı, kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Alaylar 2 Mahallesi Seyit Harun Caddesi üzerindeki Adliye Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ç.B. idaresindeki 42 BGJ 31 plakalı motosiklet ile K.S. idaresindeki 42 BIV 807 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Konya Seydişehir'de minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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