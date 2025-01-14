Konyaaltı'nda Gıda Denetimleri Sürüyor - Son Dakika
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Konyaaltı'nda Gıda Denetimleri Sürüyor

Konyaaltı\'nda Gıda Denetimleri Sürüyor

Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki marketlerde gıda güvenliği ve hijyen standartlarını sağlamak amacıyla denetimler gerçekleştiriyor. Tespiti yapılan hijyenik olmayan ürünler imha edilirken, işletmelere idari yaptırımlar uygulanıyor.

14.01.2025 12:15  Güncelleme: 12:18
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Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırları içerisindeki marketlerde gıda denetimleri gerçekleştiriyor. Denetimlerde, tespit edilen tarihi geçmiş ve hijyenik olmayan ürünler imha edilirken, işletme sahiplerine ise 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesine göre idari yaptırım uygulanıyor.

Konyaaltı Belediyesi, ilçe sakinlerinin sağlıklı gıdaya ulaşması ve gıda ürünleri satışı yapan işletmelerde hijyen standartlarının korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yaptığı düzenli denetimlerde, market, fırın, restoran ve diğer gıda satış noktaları denetleniyor. Yapılan bu denetimler, gıda güvenliği, hijyen şartlarını sağlamak ve vatandaşın sağlıklı gıda tüketimini güvence altına almak açısından büyük önem taşıyor. Denetimlerde, işletmeler titizlikle kontrol ediliyor.

Denetimler kararlılıkla sürdürülecek

Zabıta ekiplerinin yaptığı kontrollerde, hijyen standartlarına uygun olmayan işletmelere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesine göre idari yaptırım uygulanırken, tespit edilen son kullanma tarihi geçmiş ürünler ise temizlik alanlarında bulunan çöp konteynerlerinde güvenli bir şekilde imha ediliyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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