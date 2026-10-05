Konya'da boşanma aşamasındaki eşini vuran koca gözaltına alındı, kadın öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konya'da boşanma aşamasındaki eşini vuran koca gözaltına alındı, kadın öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya\'da boşanma aşamasındaki eşini vuran koca gözaltına alındı, kadın öldü
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Selçuklu ilçesinde dün akşam boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vuran koca gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Konya'da boşanma aşamasındaki eşlerin kavgasında kocası tarafından vurulan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Tören Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzzet E. (55), boşanma aşamasındaki eşi Vennaz E.'nin (50) evine gitti. Eşini evde bulamayan İzzet E., evden aşağı indiği sırada sokakta eşi Vennaz E. ile karşılaştı. Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İzzet E., yanında bulunan tabancayla ateş ederek eşini yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı kadın hayatını kaybetti.

Saldırının ardından kaçan İzzet E., polis ekiplerinin çalışması sonucu evinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli İzzet E.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: İHA
3. SayfaSelçukluOlaylarGüncelKonyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

“Akın Gürlek’in yerine geçecek“ denilen HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu sessizliğini bozdu "Akın Gürlek'in yerine geçecek" denilen HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu sessizliğini bozdu
UEFA Uluslar Ligi’nde gecenin sonuçları Portekiz 4’te 4 yaptı UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları! Portekiz 4'te 4 yaptı
Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ’ın son hali Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali
Bir zamanların yıldızıydı Canlı yayında madara oldu Bir zamanların yıldızıydı! Canlı yayında madara oldu
Enflasyon rakamları belli oldu Enflasyon rakamları belli oldu
12:03
Ocak zammı belli gibi: İşte öğretmen, doktor ve polislerin yeni maaş listesi
Ocak zammı belli gibi: İşte öğretmen, doktor ve polislerin yeni maaş listesi
11:58
İspanya’yı 72 saatte erken seçime götüren kriz Her şey böyle başladı
İspanya'yı 72 saatte erken seçime götüren kriz! Her şey böyle başladı
11:29
Bakan Şimşek: Enflasyon 57 ay sonra yüzde 30’un altına indi
Bakan Şimşek: Enflasyon 57 ay sonra yüzde 30'un altına indi
11:24
Fenerbahçe’ye Greenwood şoku O tekmenin bedeli çok ağır olabilir
Fenerbahçe'ye Greenwood şoku! O tekmenin bedeli çok ağır olabilir
11:10
Türk voleybolcu bir anda dünya gündemine oturdu Herkes onu konuşuyor
Türk voleybolcu bir anda dünya gündemine oturdu! Herkes onu konuşuyor
10:43
Barış Alper’in o halini gören Okan Buruk anında devreye girdi
Barış Alper'in o halini gören Okan Buruk anında devreye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 12:32:19. #.0.2#
SON DAKİKA: Konya'da boşanma aşamasındaki eşini vuran koca gözaltına alındı, kadın öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei