Konya Cezaevi İddiaları Yalanlandı - Son Dakika
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Konya Cezaevi İddiaları Yalanlandı

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Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda "isyan çıktığı", hükümlü ve tutuklular arasında olaylar yaşandığı, ölü ve yaralıların bulunduğu yönünde paylaşılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilirken, Konya Cumhuriyet Başsavcılığının gerçeğe aykırı paylaşımlara ilişkin başlattığı...

Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda "isyan çıktığı", hükümlü ve tutuklular arasında olaylar yaşandığı, ölü ve yaralıların bulunduğu yönünde paylaşılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilirken, Konya Cumhuriyet Başsavcılığının gerçeğe aykırı paylaşımlara ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gece saatlerinde bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda "isyan çıktığı", hükümlü ve tutuklular arasında olaylar yaşandığı, ölü ve yaralıların bulunduğu yönünde iddialar paylaşıldı. Yapılan incelemelerde, iddiaların gerçeği yansıtmadığı açıklandı. Konuyla ilgili paylaşılan basın bilgilendirme notunda şöyle denildi:

"Söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda herhangi bir isyan, çatışma veya müessif olayın yaşanmadığı; ölü ya da yaralı hükümlü ve tutuklu bulunmadığı anlaşılmıştır. Ceza infaz kurumunda durum normal olup güvenlik ve asayişe ilişkin herhangi bir olumsuzluk söz konusu değildir. Halkı yanıltıcı paylaşımlarda bulunan kişi ve sosyal medya hesaplarına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun ve hükümlü-tutuklu yakınlarının, teyit edilmemiş ve gerçeğe aykırı paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur."

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının, Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda "isyan çıktı, ölü ve yaralılar var" şeklindeki gerçeğe aykırı paylaşımlara ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına ve adli işlemlerine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Gözaltı, Konya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya Cezaevi İddiaları Yalanlandı - Son Dakika

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