Konyada Çocuk Klima Montajında Yaralandı

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Klima montajı sırasında yüksekten düşen çocuk yaralandı

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, klima montajı sırasında yardım ederken yüksekten düşen 15 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, Hacıarmağan Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iş merkezinin 4. katında bir iş yerinde klima montajında çalışan 15 yaşındaki M.C., pencere mermerinin kırılması sonucu iş merkezi bitişiğindeki apartmanın 1. katındaki boşluğa düştü. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından apartmanın 1. katından çıkılarak düştüğü yerden alındı. Daha sonra apartmandan çıkarılarak ambulansa alınan M.C. yapılan ilk müdahalenin ardından Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.