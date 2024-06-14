Kooperatif başkanı ve müdürü kamuyu dolandırmaktan tutuklandı - Son Dakika
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Kooperatif başkanı ve müdürü kamuyu dolandırmaktan tutuklandı

Gülşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi eski başkanı ve kooperatif müdürü, usulsüz olarak gösterilen esnaflara sağlanan kredileri hesaplarına aktardıkları gerekçesiyle tutuklandı. Operasyon sonucunda 15 şahıs gözaltına alındı ve yapılan aramada bir tüfek ele geçirildi. Şüphelilerin, Halk Bankası Nevşehir Şubesi'nden 4 milyon 614 bin lira kredi kullandırdığı ve 2 milyon 589 bin lira kamunun zarara uğratıldığı belirlendi.

14.06.2024 14:04
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Kooperatif başkanı ve müdürü kamuyu dolandırmaktan tutuklandı

Usulsüz olarak gösterilen esnaflara sağlanan kredileri hesaplarına aktarmışlar

NEVŞEHİR - Esnaf ve Sanatkara usulsüz kredi kullandırarak kamuyu zarara uğratan Gülşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi eski başkanı ve kooperatif müdürü başta olmak üzere yapılan operasyonla 15 şahıs gözaltına alındı.

Gülşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile çalışma başlatan Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Gülşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'nden usulsüz kredi kullandırdığı, kamu kurumu aleyhine nitelikli dolandırıcılık yaptıkları, rüşvet almak ve vermek suçlarının yanı sıra zimmet suçu işledikleri gerekçesi ile 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan operasyonda; 3 kooperatif yöneticisi ile birlikte şahısların usulsüz şekilde esnaf olarak göstertilerek, Gülşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanlığı'nın kefaleti ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca faiz desteği sağlanan işletmelere sağlanan kredinin kullandırıldığı tespit edildi. Şüphelilerin; Halk Bankası Nevşehir Şubesi'nden 4 milyon 614 bin lira kredi kullandırıldığı ve 2 milyon 589 bin lira kamunun zarara uğratıldığı belirtildi. Ayrıca usulsüz şekilde işletme kredisi verilen şahısların kullandıkları kredi tutarlarının kooperatif yöneticisi ve yetkililerine aktarıldığı, ayrıca kooperatif yöneticisinin, kooperatife ait bazı malzemeleri de zimmetine geçirdiği tespit edildi.

Yapılan aramada ayrıca 1 adet 'pompalı' olarak tabir etilen tüfek de ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden adli makamlara sevk edilen Eski Kooperatif Başkanı Faruk G. ve Kooperatif Müdürü Ümit E. tutuklandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kooperatif başkanı ve müdürü kamuyu dolandırmaktan tutuklandı - Son Dakika

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