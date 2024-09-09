Kop Tüneli\'nde Göçük: Soruşturma Başlatıldı

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Bayburt Group İnşaat firmasının yapımına devam ettiği Kop Tüneli'nde yaşanan göçük sonrası konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında şantiye, tünel ve vardiya şeflerinin emniyette ifadeleri alınırken, göçük meydana gelen alanda emniyet betonunun atılmadığı iddia edildi.

Emniyette ifadeleri tamamlanan 3 kişiden ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.S isimli şahıs tutuklandı. - BAYBURT