Kopan elektrik kablosundan çıkan kıvılcımlar korkuttu - Son Dakika
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Kopan elektrik kablosundan çıkan kıvılcımlar korkuttu

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Bursa'da merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Demetevler Mahallesi'nde kopan elektrik kablosu mahalleliyi endişelendirdi. Kopan kablodan çıkan kıvılcımlar tehlike oluştururken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Görevliler tarafından tamir edilen kablo, o anlar ise kameraya yansıdı.

28.03.2024 12:17  Güncelleme: 12:18
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Kopan elektrik kablosundan çıkan kıvılcımlar korkuttu

BURSA - Bursa'da kopan elektrik kablosu mahalleliyi ayağa kaldırdı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik kablosu koparak yere sürtmeye başladı. Kopan kablodan çıkan kıvılcımlar tehlike oluştururken, olayda neyse ki yaralanan olmadı. Kopan kablo, görevliler tarafından tamir edilirken, o anlar kameraya yansıdı.

Kopan elektrik kablosundan çıkan kıvılcımlar korkuttu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kopan elektrik kablosundan çıkan kıvılcımlar korkuttu - Son Dakika

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