Tavuğunu yiyen köpeği döverek öldürdü... O anlar kamerada
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda bir şahıs, iddiaya göre tavuğunu yiyen köpeği sopayla defalarca vurarak öldürdü. O anlar kamera saniye saniye yansıdı.
Olay, 30 Eylül 2024 tarihinde İnegöl'ün kırsal İsaören Mahallesinde meydana geldi. Henüz kimliği öğrenilemeyen şahıs, iddiaya göre tavuğunu yiyen sokak köpeğini sopayla defalarca vurarak öldürdü. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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