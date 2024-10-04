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Tavuğunu yiyen köpeği döverek öldürdü... O anlar kamerada

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda bir şahıs, iddiaya göre tavuğunu yiyen köpeği sopayla defalarca vurarak öldürdü. O anlar kamera saniye saniye yansıdı.

Olay, 30 Eylül 2024 tarihinde İnegöl'ün kırsal İsaören Mahallesinde meydana geldi. Henüz kimliği öğrenilemeyen şahıs, iddiaya göre tavuğunu yiyen sokak köpeğini sopayla defalarca vurarak öldürdü. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.