Köpeği Tüfekle Vuran Şahıs Yakalandı

Köpeği Tüfekle Vuran Şahıs Yakalandı
19.02.2026 21:09
Manavgat'ta bir köpeği öldüren M.K. yakalanarak adliyeye sevk edildi. Olayda kullanılan tüfek bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir köpeği av tüfeğiyle ateş ederek öldüren şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan A.D. isimli şahsın, Örnek Mahallesi Kumyolu mevkiinde bulunan tersanede köpeğinin M.K. tarafından öldürüldüğü ihbarında bulunması üzerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Tüfekle ateş ederek köpeğin ölümüne sebep olduğu iddia edilen M.K. motosikletle kaçmaya çalışırken Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Adliyeye sevk edildi

Yakalandığında alkollü olduğu belirlenen M.K.'nın olayda kullandığı av tüfeği ise olay yerinin yakınında saklanmış halde bulundu. Trafik ekiplerince 43 bin 224 TL para cezası uygulanan ve gözaltına alınan M.K., Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, 3. Sayfa, Manavgat, Antalya, Polis, Son Dakika

