Köpeğin başından ısırdığı çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Köpeğin başından ısırdığı çocuk ağır yaralandı

Köpeğin başından ısırdığı çocuk ağır yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir köpeğin başından ısırdığı 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Olayın ardından çocuk hastaneye kaldırıldı ve polis ekipleri soruşturma başlattı.

01.03.2024 12:29  Güncelleme: 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde köpeğin başından ısırdığı çocuk ağır yaralandı.

İlçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bağlı köpeğin yanına giden 7 yaşındaki Yakup A.'ya köpek saldırdı. Talihsiz çocuk köpeğin başından ısırması sonucu ağır yaralanırken, ailesinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk tedavisinin ardından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan Yakup A., tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, saldırgan köpek de belediye ekipleri tarafından götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Köpeğin başından ısırdığı çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 13:54:58. #1.11#
SON DAKİKA: Köpeğin başından ısırdığı çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement