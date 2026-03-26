Köpekten kaçarken otomobilin altında kalan çocukla ilgili mahkemenin kararı: \'10 milyonluk tazminat ödenecek\'

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde köpek saldırısından kaçmak isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk için mahkeme, Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi'ni sahipsiz hayvanların kontrolü ve gözetimi konusunda kamu hizmetini etkin şekilde yerine getirmediği gerekçesiyle toplamda 10 milyon 252 bin TL'lik tazminat ödemeye hükmetti.

Olay 24 Ekim 2022 tarihinde Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilkokul öğrencisi E.K., ekmek almak için çıktığı evinin önünde sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı. Köpekten kaçmaya çalışan çocuk, bu sırada yoldan geçen kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen saldırının ardından ağır yaralanan E.K. uzun süre yoğun bakımda tedavi gördü. Hayati tehlikeyi atlatan E.K.'nin yürüme, konuşma ve uzuvlarını kullanmasında kalıcı hasar oluştuğu belirlendi.

Olayın ardından aile tarafından yapılan başvuru sonrasında Manisa 2'nci İdare Mahkemesi'nde görülen davada Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi'nin sahipsiz hayvanların kontrolü ve gözetimi konusunda kamu hizmetini etkin şekilde yerine getirmediğine karar verildi. Kararda, idarenin yürüttüğü hizmeti sürekli denetlemek ve gerekli önlemleri almakla yükümlü olduğu, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi nedeniyle oluşan zarardan idarenin sorumlu olduğu belirtildi.

Mahkeme, E.K. lehine maddi ve manevi tazminat ile faizler dahil toplam 10 milyon 252 bin 74 TL'nin ödenmesine karar verdi. - MANİSA