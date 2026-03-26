Köpekten kaçarken otomobilin altında kalan çocukla ilgili mahkemenin kararı: '10 milyonluk tazminat ödenecek' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Köpekten kaçarken otomobilin altında kalan çocukla ilgili mahkemenin kararı: '10 milyonluk tazminat ödenecek'

Köpekten kaçarken otomobilin altında kalan çocukla ilgili mahkemenin kararı: \'10 milyonluk tazminat ödenecek\'
26.03.2026 14:54  Güncelleme: 14:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da köpek saldırısından kaçan bir çocuğun otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmasının ardından mahkeme, Manisa Valiliği ve belediyeleri sahipsiz hayvanların kontrolünde etkin olamadıkları gerekçesiyle toplamda 10 milyon 252 bin TL tazminat ödemeye mahkum etti.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde köpek saldırısından kaçmak isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk için mahkeme, Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi'ni sahipsiz hayvanların kontrolü ve gözetimi konusunda kamu hizmetini etkin şekilde yerine getirmediği gerekçesiyle toplamda 10 milyon 252 bin TL'lik tazminat ödemeye hükmetti.

Olay 24 Ekim 2022 tarihinde Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilkokul öğrencisi E.K., ekmek almak için çıktığı evinin önünde sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı. Köpekten kaçmaya çalışan çocuk, bu sırada yoldan geçen kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen saldırının ardından ağır yaralanan E.K. uzun süre yoğun bakımda tedavi gördü. Hayati tehlikeyi atlatan E.K.'nin yürüme, konuşma ve uzuvlarını kullanmasında kalıcı hasar oluştuğu belirlendi.

Olayın ardından aile tarafından yapılan başvuru sonrasında Manisa 2'nci İdare Mahkemesi'nde görülen davada Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi'nin sahipsiz hayvanların kontrolü ve gözetimi konusunda kamu hizmetini etkin şekilde yerine getirmediğine karar verildi. Kararda, idarenin yürüttüğü hizmeti sürekli denetlemek ve gerekli önlemleri almakla yükümlü olduğu, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi nedeniyle oluşan zarardan idarenin sorumlu olduğu belirtildi.

Mahkeme, E.K. lehine maddi ve manevi tazminat ile faizler dahil toplam 10 milyon 252 bin 74 TL'nin ödenmesine karar verdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Köpekten kaçarken otomobilin altında kalan çocukla ilgili mahkemenin kararı: '10 milyonluk tazminat ödenecek' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayseri pastırmasına AB tescili, esnafı mutlu etti Kayseri pastırmasına AB tescili, esnafı mutlu etti
İsrail kullanılan mühimmat sayısını açıkladı Doğruysa tablo korkunç İsrail kullanılan mühimmat sayısını açıkladı! Doğruysa tablo korkunç
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İBB Davası’nda ilk kez hakim karşısına çıktı Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İBB Davası'nda ilk kez hakim karşısına çıktı
Danimarka Başbakanı Frederiksen istifa etti Danimarka Başbakanı Frederiksen istifa etti
Yozgat’ta çocuğunu öldürdüğü iddia edilen anneye müebbet hapis cezası verildi Yozgat'ta çocuğunu öldürdüğü iddia edilen anneye müebbet hapis cezası verildi
Özgür Özel’den dikkat çeken “asgari ücret“ önerisi Özgür Özel'den dikkat çeken "asgari ücret" önerisi

15:08
İşte Mourinho’nun gelecek sezon yöneteceği takım
İşte Mourinho'nun gelecek sezon yöneteceği takım
15:05
İstanbul’da kan donduran “Ters ilişki“ cinayeti: 59 yaşındaki adamı boğarak öldürdü
İstanbul'da kan donduran "Ters ilişki" cinayeti: 59 yaşındaki adamı boğarak öldürdü
14:21
Bu nasıl sorumsuzluk BİM’in sattığı makarnanın içinden çıkana bakın
Bu nasıl sorumsuzluk? BİM'in sattığı makarnanın içinden çıkana bakın
14:21
Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun gizli hesabı ortaya çıktı: Lanet olası pisliksiniz
Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun gizli hesabı ortaya çıktı: Lanet olası pisliksiniz
14:10
Hamaney’in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı
Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı
13:39
Trump: ABD’nin NATO’ya hiçbir ihtiyacı yok, İran konusunda herhangi bir yardımları olmadı
Trump: ABD'nin NATO'ya hiçbir ihtiyacı yok, İran konusunda herhangi bir yardımları olmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 15:32:17. #.0.4#
SON DAKİKA: Köpekten kaçarken otomobilin altında kalan çocukla ilgili mahkemenin kararı: '10 milyonluk tazminat ödenecek' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.