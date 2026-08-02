Köpek Saldırısında Pes Dedirten Savunma

Bolu'da apartman içinde asansörden inen 7 yaşındaki çocuk, komşusuna ait 'Belçika kurdu' cinsi köpeğin saldırısına uğrayarak kalçasından yaralandı. Olayın ardından çocuğun annesine köpek sahibinin, "Çocukla oynamaya çalışıyor, çocuğuna sahip çıksaydın" şeklindeki akılalmaz savunması pes dedirtti.

Olay, 19 Temmuz Pazar günü Aktaş Mahallesi'nde Üç Yol Sokak üzerinde bulunan bir apartman sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, olay gününde 7 yaşındaki M.P., 4 kattaki dairesinden asansörle aşağıya indi. Asansörün kapısının açıldığında merdivenlerden inen N.Ö.'nün yanında bulunan Belçika kurdu cinsi köpek, çocuğun üzerine gitti. Köpeği görünce kaçmaya çalışan M.P.'yi, saldırgan köpek kalçasından yakaladı. Bağırma seslerini duyarak apartmanın içerisine giren vatandaşlar küçük çocuğu güçlükle köpeğin saldırısından kurtardı. Hastaneye götürülen küçük çocuğun kalçasına dikiş atılarak tedavi edildi.

Köpek sahibinden pes dedirten yanıt: "Çocukla oynamaya çalışıyor, çocuğuna sahip çıksaydın"

Yaşanan olayın ardından anne Sibel Karagöz, köpek sahibi N.Ö.'yle apartmanda karşılaştı. Aynı zamanda site yöneticisi olan Sibel Karagöz, "Ben sana iyilik yaptım, taşınacağım dediğin halde ben bu köpeğin kalmasına müsade ettim" dedi. 7 yaşındaki çocuğu ısıran köpeğin sahibi N.Ö. isimli kadın ise, "Çocukla oynamaya çalışıyor, çocuğuna sahip çıksaydın. Başımı belaya soktun" yanıtını alınca tartışma büyüdü. Olayın yatıştırılmasından ardından Sibel Karagöz, emniyete giderek bir kez daha şikayetçi oldu. Aradan geçen bir sürenin ardından Sibel Karagöz ile tekrar karşı karşıya gelen N.Ö.'nün bu kez yanında bulunan erkek arkadaşıyla Karagöz'e darp girişiminde bulunduğu iddia edildi. Anne Sibel Karagöz ayrıca darbedildiği iddiasıyla N.Ö. ve sevgilisinden şikayetçi oldu.

"Kaçmaya çalışırken arkasından yakalıyor"

Oğlu M.P.'nin köpekten kaçmaya çalışırken ısırıldığını ifade eden anne Sibel Karagöz, "Bu konutta komşumuz var. Komşumuz köpek besliyor. Ben de ayrıca yöneticiyim burada. Kendisini kaç defa uyardım yani ağızlıksız gezdirme, işte belirli saatlerde çıkar, şikayetler oluyor. 'Ben taşınacağım 15 gün sonra' dedi ve 2 ay oldu taşınacağım demesi ve kasıtlı düşünüyorum yani benim çocuğumun köpek ısırmasını da binada, başındayken ısırıyor köpek. Belçika Malinois diye bir köpek. Çocuğum asansörden iniyor, inerken karşısına çıkıyor kapı açıldığında köpek. Kaçmaya çalışırken arkasından yakalıyor" ifadelerine yer verdi.

"Her yere şikayet ettiğim halde tuttu beni darbettiler kapının önünde"

Olaydan sonra N.Ö. ile karşılaşmasını anlatan anne Karagöz, "Sadece ona, 'ben sana iyilik yaptım, taşınacağım dedin köpeğe müsaade ettik' dedim. Bana 'Çocukla oynamaya çalışıyor, sen çocuğuna, sahip çıksaydın. Benim başımı belaya soktun' dedi o anda. Sonradan tekrar yine köpeği götürmediler her yere şikayet ettiğim halde tuttu beni darp ettiler kapının önünde. Kolumu tuttu, yere yatırdılar darp sırasında bana, ölümle tehdit ediyorlar beni. 'İşte sen bizim köpeğimize bir şey yapamazsın, biz besleriz, öyle bir yasa yok' şeklinde konuştular. Köpek saldırgandı ve herkese saldırıyordu bunu komşularım da biliyor. Yönetici olduğum için sürekli şikayet alıyorum bu köpek hakkında. Hem köpek ısırığından hem de darp olayından dolayı adli tıpa filan şikayetçi oldum" dedi.

"Çocuk geceleri korkuyor, binadan inmek istemiyor"

Çocuğunun geceleri korktuğunu ifade eden anne Sibel Karagöz, "Çözüm olarak yani bu köpeğin buradan gitmesini istiyoruz zaten yasak sitemizde köpek, hani yasak olduğu halde ısrarla köpeği burada tutuyor kendisi. Günlük pansumana gidiyoruz şu an çocuğumla, psikiyatriye gittik yine. Psikiyatride şu an sürecimiz devam ediyor, tekrar kontrolümüz var. Çocuk geceleri korkuyor, binadan inmek istemiyor, hani o şekilde yani korkuları var çocuğun. Gece uyuyamama başladı" şeklinde konuştu.

"Özür dileseler olay bitecek ama hala inat üzerine köpeği evde tutuyorlar"

Köpek sahibinin özür dilemediğini ifade eden baba Serhat Pekyaman ise, "Köpek dairede yaşıyor, tehlikeli bir köpek, herkese hırçınca davranan özellikle çocuklara hırçınca davranan bir köpek. Olay olduktan sonra bizden özür dilemek yerine hala köpeği evde tutuyorlar inat olur şekilde. Yani başka bir köpeği de mi, çocuğu da mı ısırsın? Yani başka bir çocuğa da mı zarar versin? Bunu mu istiyor bu aile bilmiyoruz. Köpeği götürseler hani belki özür dileseler olay bitecek ama hala inat üzerine köpeği evde tutuyorlar, dışarı çıkarıyorlar, burada çoluk çocuk var daha ufak çocuklar var. Yani benim oğlum belki çok büyük tehlike geçirmedi ama yine parçalayabilirdi, elini kolunu koparabilirdi. Başka ufak çocuklar var, onun da elini kolunu koparabilirdi. Yani bu olay mı yaşansın, bu aile bunu mu istiyor? Böyle bir şiddeti niçin böyle bir şey geçerli yapıyorlar, köpeği götürmüyorlar bunu merak ediyoruz. Şikayetçiyim. Davanın üzerindeyiz. Başka çocuklara zarar vermesin, başka bir canlar yanmasın diye uğraşıyoruz" dedi.

Öte yandan, 7 yaşındaki M.P. ise babası Serhat Pekyaman'ın İHA'ya röportaj verdiği esnada olay anında neler yaşadığını göstererek anlattı.