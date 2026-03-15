Köpekleri Vururken Sahibine Ateş Etti

Bilecik'te kendisine saldıran köpeklere av tüfeği ile ateş ettiği esnada hayvanların sahibini ayağından vuran 17 yaşındaki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün saat 14.15 sıralarında Merkez ilçesi Gökpınar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.İ. (17) isimli çocuk koyunlarını otlatırken, S.Y. (44) isimli şahsa ait çoban köpeklerinin saldırısına uğradı. Y.İ., av tüfeğiyle köpeklere ateş ettiği esnada S.Y.'yi av tüfeğiyle ayağından vurarak hafif şekilde yaraladı.

Jandarma ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen Y.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK