Köpeklerin kovaladığı genç kıza otomobil çarptı

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Köpeklerin kovaladığı genç kıza otomobil böyle çarptı

ADANA - Adana'da sokak köpeklerinin kovaladığı genç kız otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesinde bugün sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre yoda yürüyen Sümeyye Tek, isimli genç kıza bir anda sokak köpekleri saldırdı. Korkan genç kız ise yola doğru koştu. Kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtulan, kaçarken de ayakkabısı çıkan genç kıza Adlan Baş yönetimindeki 34 KB 6116 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya sıçrayıp asfalt zemine düşerek ağır yaralandı. Yaralı genç kızın yardımına etraftaki vatandaşlar koştu. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Genç kız hastaneye kaldırılırken sürücü gözaltına alındı. Adana'da bayramın 3. günü de 4 yaşındaki bir kız çocuğu köpek ısırması sonucu yaralanmıştı.