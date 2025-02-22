Köprüden Uçan Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti

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Yoldan çıkan otomobil, köprüden uçtu: 1 ölü

ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde, yoldan çıkan otomobil köprünün bariyerlerine vurarak dereye uçtu. Kazada, sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Kasaba Kaş yolu, Uğrar Mahallesi Felen Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Kaş yönüne giden Yasin Erdoğan yönetimindeki 07 TCC 81 plakalı Honda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu, köprünün bariyerlerine çarparak dereye uçtu. Kaza yerinden geçen başka sürücülerin farketmesi üzerine 112 ekiplerine haber verdi.

Kazada dereye uçan aracın sürücüsü Yasin Erdoğan'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Erdoğan'ın cansız bedeni kaza yerine gelen cenaze aracına konuldu. Kazayı duyan yakınları kaza yerine akın etti.