Kopya Düzeneği ile Sınavda Yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan bir kişi polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede gerçekleştirilen ehliyet sınavında yapılan kontrollerde, sınava girmek için gelen M.D. (46) isimli şahsın üzerinde kopya düzeneği ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN