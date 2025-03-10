Kore'de Savaş Uçağı Kazası: Pilot Hatası - Son Dakika
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Kore'de Savaş Uçağı Kazası: Pilot Hatası

Güney Kore'de tatbikat sırasında uçağın yanlışlıkla bomba bırakması pilot hatasından kaynaklandı.

10.03.2025 10:34
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Güney Kore 'de Gyeonggi eyaletinde kırsal bir yerleşim alanına Güney Kore'ye ait 2 adet KF-16 savaş uçağının ABD ile ortak atış tatbikatı sırasında yanlışlıkla 8 adet MK-82 tipi bomba bırakması olayına ilişkin yapılan ön soruşturmada kazanın pilot hatası nedeniyle yaşandığı doğrulandı.

Güney Kore'nin Gyeonggi eyaletinde bulunan Pocheon şehrine bağlı kırsal bir yerleşim bölgesinin Güney Kore Hava Kuvvetleri tarafından 2 adet KF-16 savaş uçağı ile ABD ile ortak atış tatbikatı sırasında yanlışlıkla hedef alınmasının yankıları sürerken, skandal kaza ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Güney Kore Hava Kuvvetleri Komutanı General Lee Young-su, 8 adet MK-82 tipi bombanın bırakıldığı kazanın sorumluluğunu üstlenerek özür diledi. "Halkın can ve mal güvenliğini koruması gereken hava kuvvetleri, halka zarar verdi" diyen Lee, "Yaşanan, hiç olmaması gereken bir kazaydı ve asla tekrarlanmamalı" ifadelerini kullandı. Lee, benzer kazaların yaşanmasını önlemek için gerekli tedbirleri alacaklarını vurguladı.

Pilot hatası olduğu kesinleşti

Güney Kore Hava Kuvvetleri, kaza ile ilgili yapılan ön soruşturmanın detaylarını kamuoyu ile paylaşırken, kazaya pilot hatasının yol açtığının doğrulandığı belirtildi. Açıklamada, "İlk uçağın pilotunun görev süresince hedefe yönelik 3 çifte kontrol gerçekleştirmesi gerekirken, bunu yapmadığı belirlendi" denildi.

Uçuştan önce gerçekleştirilen teyit prosedürlerine de uymadığı kaydedilen pilotun, olay anında koordinatlardaki yanlışlığı fark ettiği aktarılarak, "Buna rağmen, verilen zamana yetişebilmek için koordinatları doğrulamadan bombalamaya devam ettiği belirlendi" açıklaması yapıldı. Ayrıca, üstleri tarafından pilota verilen bazı talimatların da yetersiz olduğunun tespit edildiği bildirildi.

En az 29 kişi yaralanmıştı

Güney Kore ordusuna ait 2 adet KF-16 savaş uçağının ABD ile ortak atış tatbikatı sırasında Pocheon şehrine bağlı kırsal bir yerleşim bölgesine yanlışlıkla 8 adet MK-82 tipi bomba bırakması sonucu en az 29 kişi yaralanmış, birçok bina harabeye dönmüştü. Güney Kore Hava Kuvvetleri tatbikat sırasında meydana gelen kazayı doğrulayarak, "Zararın tazmini de dahil olmak üzere gerekli tüm önlemleri aktif olarak alacağız" açıklamasında bulunmuştu. Kazaya ilişkin yapılan ön incelemelerde, savaş uçaklarından birinin pilotunun kalkıştan önce saldırı hedefinin koordinatlarını yanlış girdiği belirlenmişti. - SEUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kore'de Savaş Uçağı Kazası: Pilot Hatası - Son Dakika

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