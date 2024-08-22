Körfez Belediyesi, yangına müdahale için iş makinelerini bölgeye gönderdi - Son Dakika
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Körfez Belediyesi, yangına müdahale için iş makinelerini bölgeye gönderdi

Körfez Belediyesi, yangına müdahale için iş makinelerini bölgeye gönderdi

Körfez Belediyesi, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde başlayan yangına müdahale etmek için Bolu'nun Gerede ilçesine iş makineleri gönderdi. AFAD ile koordinasyon içerisinde gerçekleştirilen çalışmalara ekipler katıldı.

22.08.2024 12:56  Güncelleme: 12:57
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Körfez Belediyesi, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayarak Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale için bölgeye iş makinelerini bölgeye gönderdi

AFAD ile koordinasyon içerisinde yer alacak ekip içerisinde; bir grayder, bir tır çekici-lovbed ve bir binek araç yer aldı. Ayrıca bir tane de arazöz talep doğrultusunda yola çıkarıldı. Bolu Gerede Demirciler Köyü mevkisine ulaşan ekipler, çalışmalara katıldı. Sabah saatleri itibariyle grayder itfaiye ekiplerinin ulaşımını kolaylaştırmak için yol açma çalışmasına başlarken, zabıta ekipleri de çevre güvenliğine destekte bulundu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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