Körfez'de Kar Kazası

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Özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle içi yolcularla dolu özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı.

Kaza, sabah saatlerinde Körfez ilçesi İlimtepe yolunda meydana geldi. Yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otobüsün ön camı adeta tuzla buz oldu. Otobüs içinde bulunan yolcular büyük korku yaşarken, bazıları ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralananları ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sebebiyle özel halk otobüsü ile otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.