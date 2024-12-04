Körfez'de Tuhafiyeci Cinayeti: 14 Yıl Hapis - Son Dakika
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Körfez'de Tuhafiyeci Cinayeti: 14 Yıl Hapis

Körfez\'de Tuhafiyeci Cinayeti: 14 Yıl Hapis

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir lise öğrencisi, yaşlı dükkan sahibini vurduğu için 14 yıl hapis cezası aldı.

04.12.2024 16:35
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşlı adamı işlettiği tuhafiye dükkanında göğsünden vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan lise öğrencisine 14 yıl hapis cezası verildi. Sanığın babası ve amcası ise delil yetersizliğinden beraat etti.

Yukarı Hereke Cumhuriyet Mahallesi üzerindeki tuhafiye dükkanında 16 Mayıs 2023'de meydana gelen olayda, 67 yaşındaki dükkan işletmecisi Şefik Kaya, tabancayla göğsünden vurulmuş halde bulundu. Kaya hayatını kaybetti, olayı gerçekleştirdiği ve ardından kaçtığı iddia edilen lise öğrencisi Enes K. (18) ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayrıca Enes K.'nin babası İsmet K. azmettirme suçundan, amcası Kadir K. ise suç delilleri yok etme suçundan haklarında dava açıldı. Tarafların aralarında 2 yıl önce pazar yeri kavgası sebebiyle husumet olduğu öğrenildi.

"Sanıkların sadece 'Namımız olsun' diye suçu işlediklerini düşünüyorum"

Şefik Kaya'nın öldürülmesine ilişkin Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın 6. celsesi görülmeye devam etti. Duruşma salonunda katılanlar ve avukatları Ömer Gezginci, Engin Kılınç; tutuklu sanık Enes K. ile avukatları Tolgahan Özmen, Faruk Arslan ve Hakan Tuzcuoğlu, tutuksuz sanık İsmet K. ile avukatı Hakan Akkaya, tutuksuz sanık Kadir K. ile avukatı Yener Tanyıldız hazır bulundu. Sanıklardan şikayetçi olan maktulün oğlu Mehmet Hanifi Kaya, "Suçu işleyen Enes, emri veren ise babasıdır. Sanıkların sadece 'Namımız olsun' diye suçu işlediklerini düşünüyorum. 67 yaşında yüzde 80 engelli olan babamın öldürülmesi İsmet'in azmettirmesi ile Enes tarafından gerçekleştirilmiştir. Sanıkların en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

"Babam beni suça teşvik etse kesinlikle bunu söylerdim"

Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık Enes K., "Size yemin ediyorum babam beni asla kötü bir şeye teşvik etmedi. Çocuklarının ilim irfan sahibi, iyi bir insan olması için çaba göstermiştir. Beraatimi istiyorum. Babam beni suça teşvik etse kesinlikle bunu söylerdim, gençliğimi heba etmesine müsaade etmezdim" şeklinde konuştu.

"Çocuklarımın iyi bir insan ve ileride kanaat önderi olması için çalıştım"

İsmet K. ise "Oğlumu asla azmettirmedim. Neye dayanarak ben oğlumu azmettireyim. Şerefim üzerine yemin ediyorum, ne ben oğlumu azmettirdim, ne de oğlum bu suçu işlemiştir. Çocuklarımın iyi bir insan ve ileride kanaat önderi olması için çalıştım" ifadelerini kullandı. Amca Kadir K.'de suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Enes K'ya suç tarihinde 18 yaşından küçük olması sebebiyle "kasten öldürme" suçundan 14 yıl hapis cezası verdi. Diğer 2 sanık ise delil yetersizliğinden beraat etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Körfez'de Tuhafiyeci Cinayeti: 14 Yıl Hapis - Son Dakika

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