Körfez'deki Rafineride Patlama: Kontrol Altında - Son Dakika
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Körfez'deki Rafineride Patlama: Kontrol Altında

Körfez\'deki Rafineride Patlama: Kontrol Altında

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez ilçesindeki rafineride meydana gelen patlamanın kontrol altında olduğunu açıkladı. Daha önce planlı bir tatbikat sırasında yaşanan olayda, itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği ve endişe edilecek bir durumun olmadığı belirtildi.

05.11.2024 14:08
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez ilçesindeki rafineride meydana gelen patlamaya ilişkin, "Daha önce planlı bir tatbikat vardı. Bizimde bilgimiz dahilindeydi. O tatbikat esnasında yaşanan bir olumsuzluk ama şuanda kontrol altında. Kendilerinin itfaiyesi, sistemi var. Kendileri meseleyi hallettiler. Herhangi bir problem yok" dedi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan bir rafineride saat 13.15 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından dumanlar yükselirken, rafinerinde bulunan itfaiye ekipleri olaya müdahale etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Az önce İtfaiye Daire Başkanımızdan aldığım bilgiyi aktarıyorum. Daha önce planlı bir tatbikat vardı. Bizimde bilgimiz dahilindeydi. Kentteki tüm kurumların bilgisi vardı. O tatbikat esnasında yaşanan bir olumsuzluk ama şuanda kontrol altında. Kendilerinin itfaiye teşkilatları, sistemi var. Kendileri meseleyi hallettiler. Herhangi bir problem yok. Vatandaşlarımızın da endişe etmesini gerektirecek bir husus yok. Bize ulaşmış herhangi bir şey yok" dedi.

Rafineride bulunan itfaiye ekiplerinin patlamanın ardından çıkan yangına müdahale ettiğini aktaran Büyükakın, "Bize yaralı konusunda bir bilgi gelmedi. 'Endişe edilecek bir durum yok' bilgi geldi. Aksi takdirde bizim itfaiye teşkilatımızdan yardım isterlerdi. Şuanda bizim itfaiye teşkilatımızın oraya yardımı söz konusu değil. Herhangi bir ihtiyaç yok. Yangın da kontrol altında" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Körfez'deki Rafineride Patlama: Kontrol Altında - Son Dakika

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