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Körfez'deki Şantiyede Elektrikli Isıtıcının Yatağa Düşmesiyle Yangın Çıktı - Son Dakika
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Körfez'deki Şantiyede Elektrikli Isıtıcının Yatağa Düşmesiyle Yangın Çıktı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan bir şantiyede, işçilerin kaldığı koğuşta elektrikli ısıtıcının yatağa düşmesi sonucu yangın çıktı. İşçilerin çaresizce izlediği yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında eşyalar küle dönerken, şans eseri yaralanan olmadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Körfez\'deki Şantiyede Elektrikli Isıtıcının Yatağa Düşmesiyle Yangın Çıktı
06.01.2024 - 11:40,
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde şantiyede bulunan koğuşta elektrik ısıtıcısının yatağa düşmesi sebebiyle yangın çıktı. İşçiler çaresizce yangını izlerken itfaiye ekipleri tarafından alevler söndürüldü. İşçilerin eşyaları küle dönerken yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, işçilerin kaldığı koğuşta elektrik ısıtıcısının yatak üstüne devrilmesi neticesinde yangın çıktı. Durumu fark eden işçiler yangına müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. İşçiler itfaiye ekiplerine haber verirken çaresizce yangını izledi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. İşçilerin eşyaları yangında kullanılamaz hale gelirken şans eseri yaralanan olmadı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Körfez'deki Şantiyede Elektrikli Isıtıcının Yatağa Düşmesiyle Yangın Çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Körfez'deki Şantiyede Elektrikli Isıtıcının Yatağa Düşmesiyle Yangın Çıktı - Son Dakika
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