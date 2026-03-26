Körfez Ülkelerine İran'dan Füze ve İHA Saldırıları

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt ve Bahreyn'e çok sayıda yeni füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısı yapıldı.

İran, ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine yönelik misillemelerini sürdürüyor. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, gece boyunca ülkenin doğusunu hedef alan en az 14 İHA saldırısının önlendiği bildirildi. BAE Savunma Bakanlığı ise, ülkenin İran tarafından gerçekleştirilen yeni füze ve İHA saldırılarına hedef olduğunu duyurarak, "Hava savunma sistemlerimiz şu anda düşman tehditlerine karşı koyuyor" açıklamasında bulundu.

Kuveyt ve Bahreyn'den vatandaşlarına çağrı

Kuveyt ordusu da, yeni füze ve İHA saldırılarını önlemek için harekete geçtiğini açıkladı. Duyulabilecek patlama seslerinin önleme faaliyetlerinin sonucu olduğu hatırlatılarak, "Herkesi yetkili merciler tarafından yayınlanan güvenlik talimatlarına uymaya çağırıyoruz" denildi. Bahreyn İçişleri Bakanlığı ise, yeni saldırılar nedeniyle birçok bölgede sirenlerin çaldığını belirterek, "Vatandaşlardan ve bölge sakinlerinden paniğe kapılmamalarını ve en yakınlarındaki güvenli yerlere girmelerini rica ediyoruz" açıklamasını yaptı. Saldırıların herhangi bir zarara yol açıp açmadığına ilişkin detaylı bilgi verilmedi. - RİYAD