Körfez Ülkelerine İran'dan Füze ve İHA Saldırıları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Körfez Ülkelerine İran'dan Füze ve İHA Saldırıları

26.03.2026 05:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt ve Bahreyn'e İran tarafından çok sayıda füze ve İHA saldırısı yapıldı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt ve Bahreyn'e çok sayıda yeni füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısı yapıldı.

İran, ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine yönelik misillemelerini sürdürüyor. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, gece boyunca ülkenin doğusunu hedef alan en az 14 İHA saldırısının önlendiği bildirildi. BAE Savunma Bakanlığı ise, ülkenin İran tarafından gerçekleştirilen yeni füze ve İHA saldırılarına hedef olduğunu duyurarak, "Hava savunma sistemlerimiz şu anda düşman tehditlerine karşı koyuyor" açıklamasında bulundu.

Kuveyt ve Bahreyn'den vatandaşlarına çağrı

Kuveyt ordusu da, yeni füze ve İHA saldırılarını önlemek için harekete geçtiğini açıkladı. Duyulabilecek patlama seslerinin önleme faaliyetlerinin sonucu olduğu hatırlatılarak, "Herkesi yetkili merciler tarafından yayınlanan güvenlik talimatlarına uymaya çağırıyoruz" denildi. Bahreyn İçişleri Bakanlığı ise, yeni saldırılar nedeniyle birçok bölgede sirenlerin çaldığını belirterek, "Vatandaşlardan ve bölge sakinlerinden paniğe kapılmamalarını ve en yakınlarındaki güvenli yerlere girmelerini rica ediyoruz" açıklamasını yaptı. Saldırıların herhangi bir zarara yol açıp açmadığına ilişkin detaylı bilgi verilmedi. - RİYAD

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Körfez Ülkelerine İran'dan Füze ve İHA Saldırıları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 06:31:08. #.0.5#
SON DAKİKA: Körfez Ülkelerine İran'dan Füze ve İHA Saldırıları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.