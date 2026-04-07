Körfez Ülkelerine Yeni Füze Saldırıları
Körfez Ülkelerine Yeni Füze Saldırıları

07.04.2026 05:29
Suudi Arabistan, Bahreyn ve BAE yeni füze ve İHA saldırılarına hedef oldu. Hasar değerlendirmesi sürüyor.

Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yeni füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına hedef oldu.

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaş tüm şiddetiyle sürerken, İran da ABD varlıklarına ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine misillemelerine devam ediyor. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gece boyunca ülkenin doğusuna en az 11 balistik füze saldırısı düzenlendiği belirtilerek, "Engellenen füzelerin bazılarının enkazı enerji tesislerinin yakınına düşmüştür. Hasar değerlendirmesi sürmektedir" denildi.

Bahreyn'de sirenler çaldı

Bahreyn İçişleri Bakanlığı ise yeni saldırılar nedeniyle birçok bölgede sirenlerin çaldığını duyurarak, "Vatandaşların ve diğer bölge sakinlerinin paniğe kapılmamaları ve en yakın güvenli yerlere gitmeleri önemle rica olunur" açıklamasında bulundu.

BAE hava savunması devreye girdi

BAE Savunma Bakanlığı da, ülkenin hava savunma sistemlerinin yeni füze ve İHA tehditlerine karşı devreye girdiğini açıklayarak, "Ülke genelinde duyulan patlama sesleri, düşman füzeleri ve İHA'larını engelleme operasyonlarının sonucudur" ifadelerini kullandı. Körfez ülkelerine yönelik son saldırıların herhangi bir yaralanma ya da can kaybına yol açıp açmadığı konusunda detaylı bilgi verilmedi. - RİYAD

Kaynak: İHA

Suudi Arabistan, Orta Doğu, 3. Sayfa, Güvenlik, Savunma, Bahreyn, Körfez, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Körfez Ülkelerine Yeni Füze Saldırıları - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu
İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu
İran'ın Kuveyt'teki üsse düzenlediği İHA saldırısında 15 ABD askeri yaralandı
İran'ın Kuveyt'teki üsse düzenlediği İHA saldırısında 15 ABD askeri yaralandı
Ahmet Aras'ın danışmanının attığı taciz mesajları ortaya çıktı
Ahmet Aras'ın danışmanının attığı taciz mesajları ortaya çıktı
Lucescu'nun yerine göreve gelen Hagi'nin aylık maaşı ortaya çıktı! Az bulan da var yeterli diyen de
Lucescu'nun yerine göreve gelen Hagi'nin aylık maaşı ortaya çıktı! Az bulan da var yeterli diyen de
Hadise'ye demediğini bırakmayan Sinan Burhan'dan yeni açıklama
Hadise'ye demediğini bırakmayan Sinan Burhan’dan yeni açıklama
Trump'tan Putin'i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi
Trump'tan Putin'i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 06:23:08. #7.12#
SON DAKİKA: Körfez Ülkelerine Yeni Füze Saldırıları - Son Dakika
