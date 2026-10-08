Ordu Korgan'da Ali Artça, 2 gün arayla öldürülen oğlu ve eşinin acısını anlattı

Ordu'nun Korgan ilçesinde 2 gün önce arazide yol verme kavgasında bıçaklanıp hayatını kaybeden Orhan Artça’nın (40) annesi Nezaket Artça (62), gittiği cinayet şüphelisinin ailesinin evinde tabancayla vurularak öldürüldü. Nazaket Artça'nın başından yaraladığı E.A. (72) isimli kadın tedaviye alındı.

ÖNCE OĞLUNU SONRA ANNESİNİ ÖLDÜRDÜLER

Olay, Korgan ilçesi Yenipınar Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki gün önce oğlu Orhan Artça'nın bıçaklanarak öldürülmesinin ardından Nezaket Artça (62), oğlunu bıçaklayan kişinin ailesinin evine gitti. Burada akrabaları da olan Emine A.'yı (72) evin yanındaki ahırın önünde kürekle başından yaralayan Nezaket Artça'ya olayı gören Emine A.'nın kızı Hacer E. (52) ruhsatlı tabancayla ateş etti. Nezaket Artça olay yerinde hayatını kaybetti. Başından yaralanan Emine A. ise Korgan Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hacer E. olayda kullandığı tabancayla birlikte polis ekiplerince gözaltına alındı.

"ÇOCUĞUMU DÜN DEFNETTİM, ŞİMDİ HANIMIMI TOPRAĞA VERECEĞİM"

İki gün önce oğlu Orhan Artça'yı, bugün ise eşi Nezaket Artça'yı kaybeden 61 yaşındaki Ali Artça, yaşananları anlattı. Bir gün önce kızının düğünü olduğunu ve ailesiyle birlikte kahvaltı yaptıklarını söyleyen Artça, oğlunu bahçeden merdiven almak için patpat motoruyla gönderdiğini belirterek, "Orada bizim 10 dönüm yerim var. Oğluma dedim ki, 'Bahçede merdivenimiz var, git merdiveni al da gel' dedim. Buradan gönderdim. O da patpat motoruna bindi gitti. Oraya gitmiş, onların evinin önünde dönmüş. Onu orada katlettiler" dedi.

"3 KURŞUNLA ÖLDÜRDÜLER"

Eşinin ölümüyle ilgili Ali Artça, "Bugün hanımım evden kalkıp, evde nasıl olsa hiç kimse yok diye hırsla gitmiş. Haberimiz yok, ezandan sonra gitmiş. Oraya varıyor, elindeki kürekle Emine A.'ya vurmuş. Hanımımı 3 kurşunla orada öldürdüler. Orada evde kimse yok sanıyorduk. Şimdi de hanımım morgda, yarın Allah izin verirse onu da toprağa vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"ANNEM OĞLUNUN KANINI ÖRTMEYE GİTMİŞ"

Orhan Artça'nın kız kardeşi, Nezaket Artça'nın da kızı olan 35 yaşındaki Naciye Artça ise, annesinin oğlunun öldürüldüğü yere gitmek amacıyla olay yerine gittiğini söyledi. Annesinin karşı tarafın evinin boş olduğunu düşündüğünü belirten Artça, "Oğlunun kanını örtmeye gitmiş. O da demek ki evladının kanını örtmek için gitmiş oraya. Haberi olsaydı zaten boş gitmezdi. Olay yerini görmeye gitmiş, evladının kanını örtmeye gitmiş kadın. ve yapılan şeye bakın siz" diye konuştu.

Öte yandan 2 gün önce yaşanan olayda Orhan Artça'yı bıçaklayan İbrahim E. tutuklanmıştı. Bugün ise İbrahim E.'nin annesi Hacer E. yine cinayet suçundan gözaltına alındı. Olaylarla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.