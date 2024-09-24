Korgan\'daki Yayla Evi Yangını: Başkan Yardımcısının Evi Kullanılamaz Hale Geldi

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Ordu'nun Korgan ilçesinde belediye başkan yardımcısının yaylada bulunan evi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, Korgan Yaylası'nda dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Korgan Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Korgancı'ya ait yayla evinde gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle ev ve içerisindeki eşyalar kullanılmaz hale geldi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU