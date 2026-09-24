Kahreden kaza! Otobüsün altında kalan bisikletli çocuk kurtarılamadı

Kayseri'de bisikletiyle ilerleyen 10 yaşındaki S.E.K.'ye özel halk otobüsü çarptı. Çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

BİSİKLETİYLE İLERLERKEN OTOBÜS ÇARPTI

Kayseri'de kahreden kaza, Kocasinan ilçesinde meydana geldi. Yavuz Selim Mahallesi 727'nci Sokak'ta saat 18.00 sıralarında ilerleyen özel halk otobüsü ile bisiklet çarpıştı. Şükrü E. yönetimindeki 38 AB 195 plakalı özel halk otobüsü, 10 yaşındaki S.E.K.'nin kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk ağır yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ ACI HABERİ VERDİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde 10 yaşındaki S.E.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Kayseri Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazanın yaşandığı bölgede polis ekipleri de inceleme yaptı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından özel halk otobüsünün şoförü Şükrü E. polis ekiplerince gözaltına alındı. Şoför, işlemleri için polis merkezine götürüldü. 10 yaşındaki bisikletli çocuğun hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında kazanın meydana gelişine ilişkin incelemeler devam ediyor.