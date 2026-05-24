Korsan Taşımacılığa İhbar, Turistler Yoluna Devam Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Korsan Taşımacılığa İhbar, Turistler Yoluna Devam Etti

24.05.2026 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da Kazak turistleri alan sürücüye korsan taşımacılık iddiası ile işlem yapılmadı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Kazakistanlı turistleri aracına alan araç sürücüsü, taksicilerin korsan taşımacılık ihbarı sonrası polis ekipleri tarafından durduruldu. Turistlerin ücret ödemediklerini söylemesi üzerine VIP araç sürücüsü hakkında işlem yapılmadı, turistler aynı araçla yollarına devam etti.

Sorgun Mahallesi Manavgat Otogar girişinde meydana gelen olayda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan "VIP araçla korsan turist taşımacılığı yapılıyor" ihbarı üzerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler tarafından durdurulan araç sürücüsü, Kazakistanlı turistleri paraları olmadığı ve yanlarında küçük çocuk bulunduğu için aracına aldığını söyledi. Polis ekipleri sürücü ve araca ait belgeleri kontrol ederken, evraklarda taşımacılık yönünden herhangi bir eksiklik tespit edilmedi.

Polis ekipleri tarafından araçta bulunan ve bir miktar Türkçe konuşabilen Kazakistanlı aileye, sürücüye ücret ödeyip ödemedikleri ya da varış noktasında ödeme yapıp yapmayacakları soruldu. Ailenin herhangi bir ücret ödemediklerini belirtmesi üzerine araç ve sürücüsü hakkında korsan taşımacılıktan işlem yapılmadı. Olayın korsan taşımacılık olduğunu savunan taksici esnafı Bülent Karamancı ise turist ailenin önce taksi durağına geldiğini ve otellerine gitmek için fiyat aldığını ileri sürdü. Fiyatı yüksek bulduklarını belirten turistlerin daha sonra uygulama üzerinden araç çağırdığını öne süren taksici, kısa süre sonra VIP aracın bölgeye geldiğini iddia etti.

Yapılan sorgulama ve turist ifadelerinin ardından hakkında işlem yapılmayan taksici turistlerle yoluna devam etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Antalya, Ekonomi, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Korsan Taşımacılığa İhbar, Turistler Yoluna Devam Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
2 genci hayattan koparan kaza Yakınları sinir krizi geçirdi 2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Giresun’da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir

11:52
Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu telefonda görüştü Kılıçdaroğlu’nun açıklama yapması bekleniyor
Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu telefonda görüştü! Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapması bekleniyor
11:34
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
11:28
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
11:13
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi’nde
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi'nde
11:00
CHP Genel Merkezi’nde tansiyon yüksek Tahliye için polis devreye girdi
CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polis devreye girdi
10:26
Kılıçdaroğlu’ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Kılıçdaroğlu'ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 12:03:53. #7.13#
SON DAKİKA: Korsan Taşımacılığa İhbar, Turistler Yoluna Devam Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.