Koruma, gazeteciye müdahale etti

CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel'in Eskişehir'de düzenlediği grup toplantısı programında görevli olan koruma görevlileri, İstiklal Marşı kaydı alan gazetecilerin sahneden inmesine müdahale edip bir basın mensubuna fiziksel müdahalede bulunarak "Sen kimsin" diye bağırdı.

Özgür Özel'in programında resmi protokol akışı esnasında basın mensupları ile koruma ekibi karşı karşıya geldi. Atatürk Kültür, Sanat ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen grup toplantısında, açılış konuşmaları öncesinde İstiklal Marşı'nın okunması için salondaki tüm katılımcılar ayağa kalktı. Bu esnada sahne önünden ve yüksek noktalardan görüntü alan basın mensupları, İstiklal Marşı'nın bitimiyle birlikte görev yerlerine dönmek üzere hareketlendi. Görüntü alma işlemini tamamlayan gazetecilerin sahne üzerinden aşağıya inmeye çalıştığı esnada, koruma gerevlileri basın mensuplarına müdahalede bulundu. Yaşanan engelleme sırasında genel başkanın koruması, sahneden inen bir basın mensubuna fiziksel müdahale etti. Ardından bahse konu koruma, basın mensubuna yönelik "Sen kimsin" şeklindeki çıkışı, diğer gazetecilerin ve salondakilerin tepkisini çekti. - ESKİŞEHİR